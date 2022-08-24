Глава «Росатома» обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию вокруг ЗАЭС
Лихачев и Гросси обсудили «весь спектр вопросов» по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации», – говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо вопроса обстрелов ЗАЭС, российская сторона, от которой во встрече также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сделала акцент на обеспечении безопасности Курской АЭС в связи с диверсионными акциями украинской стороны.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска Гросси. 23 августа директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
23 августа по запросу российской стороны состоялось срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Небензя также отметил, что с прошлого заседания СБ по ЗАЭС ситуация с ядерной безопасностью на станции сильно ухудшилась.