Глава «Росатома» обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию вокруг ЗАЭС

Лихачев и Гросси обсудили «весь спектр вопросов» по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации», – говорится в сообщении пресс-службы.