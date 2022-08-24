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Глава «Росатома» обсудил с директором МАГАТЭ ситуацию вокруг ЗАЭС

Ведомости

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев встретился в Стамбуле с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщила пресс-служба «Росатома».

Лихачев и Гросси обсудили «весь спектр вопросов» по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. «Было подтверждено, что российская сторона разделяет нацеленность гендиректора МАГАТЭ на проведение такой миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, и готова оказать всяческую поддержку, в том числе логистическую, в её организации», – говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо вопроса обстрелов ЗАЭС, российская сторона, от которой во встрече также участвовали руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий и постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сделала акцент на обеспечении безопасности Курской АЭС в связи с диверсионными акциями украинской стороны.

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16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска Гросси. 23 августа директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.

23 августа по запросу российской стороны состоялось срочное заседание Совета безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Небензя также отметил, что с прошлого заседания СБ по ЗАЭС ситуация с ядерной безопасностью на станции сильно ухудшилась.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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