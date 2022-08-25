Энергоатом сообщил о первом в истории ЗАЭС полном отключении от энергосети
Запорожская АЭС была впервые в истории отключена от энергосети, об этом сообщил Энергоатом Украины в своем Telegram-канале. Причиной стали пожары на залоотвалах на территории Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС.
«В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, <...> отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции», — сказано в сообщении. Уточняется, что до этого времени работала только одна, четвертая, линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, три другие были повреждены в результате обстрелов за некоторое время до этого.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы по Энергодару, окрестным селам и прилегающей к городу территории ЗАЭС. В частности, сегодня глава Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий сообщил о 17 ударах непосредственно по территории ЗАЭС.
В связи с этим Совет Госдумы сегодня призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Предполагается, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС до 5 сентября, в ее составе будут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции, сообщило агентство Bloomberg.
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