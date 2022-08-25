Энергоатом сообщил о первом в истории ЗАЭС полном отключении от энергосети

«В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, <...> отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции», — сказано в сообщении. Уточняется, что до этого времени работала только одна, четвертая, линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, три другие были повреждены в результате обстрелов за некоторое время до этого.