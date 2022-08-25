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Энергоатом сообщил о первом в истории ЗАЭС полном отключении от энергосети

Ведомости

Запорожская АЭС была впервые в истории отключена от энергосети, об этом сообщил Энергоатом Украины в своем Telegram-канале. Причиной стали пожары на залоотвалах на территории Запорожской ТЭС, которая находится рядом с АЭС.

«В результате два работающих энергоблока станции отключились от сети. Таким образом, <...> отключение ЗАЭС от энергосети – первое в истории станции», — сказано в сообщении. Уточняется, что до этого времени работала только одна, четвертая, линия связи ЗАЭС с энергосистемой Украины, три другие были повреждены в результате обстрелов за некоторое время до этого. 

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы по Энергодару, окрестным селам и прилегающей к городу территории ЗАЭС. В частности, сегодня глава Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий сообщил о 17 ударах непосредственно по территории ЗАЭС. 

В связи с этим Совет Госдумы сегодня призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Предполагается, что миссия МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС до 5 сентября, в ее составе будут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции, сообщило агентство Bloomberg. 

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Ранее по теме: Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекращения обстрелов ЗАЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных