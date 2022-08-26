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Глава МАГАТЭ заявил о возможности постоянного присутствия миссии на ЗАЭС

Ведомости

Присутствие экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС может стать постоянным. Такое заявление сделал глава организации Рафаэль Гросси в интервью радиостанции RFI.

Гросси не исключил, что в результате поездки миссии на станцию получится установить постоянное присутствие экспертов на объекте. 

«С технической точки зрения необходимо определить параметры миссии, решить, что мы можем сделать, а также, возможно, установить постоянное присутствие агентства на месте», – заявил гендиректор организации.

Он также отметил сложность миссии МАГАТЭ. По его словам, прибытие экспертов на станцию через зону боевых действий осуществить не так просто. Гросси добавил, что необходимо выбрать безопасный маршрут и получить поддержку ООН, которая поможет добраться экспертам до ЗАЭС.

Накануне стало известно, что МАГАТЭ хочет посетить ЗАЭС до 5 сентября. Об этом Bloomberg сообщили дипломаты, осведомленные о визите. В тот же день организация прокомментировала первое в истории отключение станции от энергосети.

Гросси выразил обеспокоенность по поводу ситуации на ЗАЭС, которая находится под контролем российских военных. «Я полон решимости лично возглавить миссию МАГАТЭ на АЭС в ближайшие несколько дней, чтобы помочь стабилизировать там ситуацию с ядерной безопасностью», – подчеркнул глава МАГАТЭ.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска Гросси. Спустя неделю директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров. 

23 августа прошло срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС, в ходе которого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Он отметил, что с последней встречи Совбеза ООН ситуация на ЗАЭС значительно ухудшилась, и выразил надежду, что миссия МАГАТЭ состоится в ближайшее время. 

24 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН заявил, что российские военные должны покинуть территорию Запорожской АЭС, а контроль над станцией должен быть передан миссии МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных