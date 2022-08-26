Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в Лачине в Карабахе

Необходимость создания нового маршрута является одним из пунктов трехстороннего соглашения с Москвой и Ереваном от 9 ноября 2020 г. При этом переход к Азербайджану нескольких населенных пунктов премьер Армении Никол Пашинян анонсировал еще в конце июня, сообщал «Интерфакс». О завершении строительства новой автомагистрали в обход Лачина Азербайджан сообщил 11 августа.