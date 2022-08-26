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Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в Лачине в Карабахе

Ведомости

Войска Азербайджана вошли в город Лачин в Нагорном Карабахе, сообщил президент республики Ильхам Алиев в Twitter.

«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», – рассказал он.

3 августа в районе Лачинского коридора (соединяет территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией) произошли вооруженные столкновения вооруженных сил Азербайджана и НКР, закончившиеся занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора.

После этого Азербайджан потребовал организовать движение из Армении в Нагорный Карабах по альтернативному маршруту вместо находящегося под охраной российских миротворцев Лачинского коридора.

Необходимость создания нового маршрута является одним из пунктов трехстороннего соглашения с Москвой и Ереваном от 9 ноября 2020 г. При этом переход к Азербайджану нескольких населенных пунктов премьер Армении Никол Пашинян анонсировал еще в конце июня, сообщал «Интерфакс». О завершении строительства новой автомагистрали в обход Лачина Азербайджан сообщил 11 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных