Алиев заявил о размещении азербайджанской армии в Лачине в Карабахе
Войска Азербайджана вошли в город Лачин в Нагорном Карабахе, сообщил президент республики Ильхам Алиев в Twitter.
«Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия размещена в городе. Села Забух и Сус взяты под контроль», – рассказал он.
3 августа в районе Лачинского коридора (соединяет территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией) произошли вооруженные столкновения вооруженных сил Азербайджана и НКР, закончившиеся занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора.
После этого Азербайджан потребовал организовать движение из Армении в Нагорный Карабах по альтернативному маршруту вместо находящегося под охраной российских миротворцев Лачинского коридора.
Необходимость создания нового маршрута является одним из пунктов трехстороннего соглашения с Москвой и Ереваном от 9 ноября 2020 г. При этом переход к Азербайджану нескольких населенных пунктов премьер Армении Никол Пашинян анонсировал еще в конце июня, сообщал «Интерфакс». О завершении строительства новой автомагистрали в обход Лачина Азербайджан сообщил 11 августа.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.