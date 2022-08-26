В школах ЛНР будут изучать украинский язык факультативно

В то же время на Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу. Об этом 16 августа сообщили в министерстве образования Украины. В частности, из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы, уберут произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными. Также изменения коснутся программы по истории. В ней будет предусмотрен отдельный учебный блок, посвященный конфликту России и Украины, начавшемуся в 2014 г.