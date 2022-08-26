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В школах ЛНР будут изучать украинский язык факультативно

Ведомости

В школах ЛНР украинский язык не останется в программе как обязательная дисциплина, но его можно будет изучать факультативно. Такое заявления сделал министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

«В рамках факультатива, учебного плана каждая школа может выбрать большое количество дополнительных часов, если есть потребность в изучении, есть желание у родителей, детей изучать украинский язык», — пояснил Кусов (цитата по «Луганскинформцентру»).

По словам Кусова, учебные заведения в освобожденных районах к началу учебного года получат полный комплект учебников от Министерства просвещения РФ. Он добавил, что доставкой дополнительных российских учебников на другие территории ЛНР занимаются регионы России, взявшие шефство над городами и районами республики.

Более того, в ЛНР приедут 106 учителей из России, которые согласились работать в районах и городах республики.

После начала спецоперации России на Украине российские власти стали делать шаги по интеграции ДНР и ЛНР в российскую систему образования. В начале июня в Минпросвещения сообщили, что с 1 сентября школы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Украины перейдут на новые российские образовательные стандарты.

В конце июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники ДНР и ЛНР смогут изучать украинский язык по желанию. По его словам, такие учебные программы находятся в «высокой стадии готовности».

В то же время на Украине исключили из школьной программы русский язык и литературу. Об этом 16 августа сообщили в министерстве образования Украины. В частности, из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы, уберут произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными. Также изменения коснутся программы по истории. В ней будет предусмотрен отдельный учебный блок, посвященный конфликту России и Украины, начавшемуся в 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных