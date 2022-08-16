На Украине изменили содержание школьных учебников по истории страны

В министерстве пояснили, что эти изменения и обновления — это ответ на вызовы, возникшие в связи с российской военной операцией на территории Украины. «Предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события», — отмечает ведомство.