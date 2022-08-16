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Общество

На Украине изменили содержание школьных учебников по истории страны

Ведомости

Министерство образования и науки Украины внесло изменения в школьные программы по истории, литературе, географии и основам безопасности населения, сообщила пресс-служба ведомства. 

В министерстве пояснили, что эти изменения и обновления — это ответ на вызовы, возникшие в связи с российской военной операцией на территории Украины. «Предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события», — отмечает ведомство. 

Предполагается, что в учебную программу внесут следующие изменения:

  • В программе предмета «Защита Украины» усилена военно-патриотическая составляющая, в том числе введена информация о «современной российско-украинской войне и героях этой войны, об опыте ведения боевых действий»;

  • Из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы, уберут произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными;

  • В школьных программах по истории будет предусмотрен отдельный учебный блок, посвященный конфликту России и Украины, начавшемуся в 2014 г.

Ранее в августе сообщалось, что в школах Киева решили полностью отказаться от русского языка.

Украина начала вытеснять русский язык из системы образования, начиная с 2014 г., а с началом военной спецоперации РФ на Украине взяла курс на его тотальную отмену.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных