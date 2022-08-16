На Украине изменили содержание школьных учебников по истории страны
Министерство образования и науки Украины внесло изменения в школьные программы по истории, литературе, географии и основам безопасности населения, сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве пояснили, что эти изменения и обновления — это ответ на вызовы, возникшие в связи с российской военной операцией на территории Украины. «Предлагаемые дополнения имеют целью уяснить сквозные линии из прошлого, которые позволяют объяснить современные события», — отмечает ведомство.
Предполагается, что в учебную программу внесут следующие изменения:
В программе предмета «Защита Украины» усилена военно-патриотическая составляющая, в том числе введена информация о «современной российско-украинской войне и героях этой войны, об опыте ведения боевых действий»;
Из программ, предполагающих изучение зарубежной литературы, уберут произведения русских и белорусских писателей, заменив их западными;
В школьных программах по истории будет предусмотрен отдельный учебный блок, посвященный конфликту России и Украины, начавшемуся в 2014 г.
Ранее в августе сообщалось, что в школах Киева решили полностью отказаться от русского языка.
Украина начала вытеснять русский язык из системы образования, начиная с 2014 г., а с началом военной спецоперации РФ на Украине взяла курс на его тотальную отмену.
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