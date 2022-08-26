Кадыров отреагировал на обвинения в «военных преступлениях» со стороны СБУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Службу безопасности Украины (СБУ) определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист. Таким образом он ответил на обвинения в «военных преступлениях», ранее предъявленные ему со стороны СБУ.
«Определите место, куда нам явиться, мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. У вас ни чести, ни совести», — заявил Кадыров в аудиозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
Он подчеркнул, что продолжит принимать участие в военных действиях на Украине. «Я буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались за все эти годы. Если бы меня спросить, то я давно бы забрал Киев», — заключил Кадыров.
Ранее сегодня СБУ предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка».
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