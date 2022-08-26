Китай выразил протест в связи с визитом американского сенатора на Тайвань

Ранее в Китае выражали недовольство после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Несмотря на множественные предупреждения, Пелоси все же полетела на остров в рамках своего тура по Азии для встречи с местными властями. 2 августа она приземлилась на Тайване, который покинула на следующий день.