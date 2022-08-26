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Китай выразил протест в связи с визитом американского сенатора на Тайвань

Ведомости

МИД КНР выразил решительный протест и недовольство после визита американского сенатора от республиканской партии Марши Блэкбер на Тайвань.

«Необъявленный визит соответствующего американского сенатора на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также противоречит обязательству США поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем. Китайская сторона выражает в связи с этим сильное недовольство и решительный протест», — заявили в МИД Китая.

В заявлении МИД КНР также отметили, что Китай настоятельно рекомендует США перестать посылать сигналы сепаратистским силам Тайваня и прекратить с ними любые официальные отношения.

Ранее в Китае выражали недовольство после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Несмотря на множественные предупреждения, Пелоси все же полетела на остров в рамках своего тура по Азии для встречи с местными властями. 2 августа она приземлилась на Тайване, который покинула на следующий день.

После того как борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея, министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике. Китай призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных