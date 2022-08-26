Китай выразил протест в связи с визитом американского сенатора на Тайвань
МИД КНР выразил решительный протест и недовольство после визита американского сенатора от республиканской партии Марши Блэкбер на Тайвань.
«Необъявленный визит соответствующего американского сенатора на Тайвань серьезно нарушает принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, а также противоречит обязательству США поддерживать лишь неофициальные отношения с Тайванем. Китайская сторона выражает в связи с этим сильное недовольство и решительный протест», — заявили в МИД Китая.
В заявлении МИД КНР также отметили, что Китай настоятельно рекомендует США перестать посылать сигналы сепаратистским силам Тайваня и прекратить с ними любые официальные отношения.
Ранее в Китае выражали недовольство после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Несмотря на множественные предупреждения, Пелоси все же полетела на остров в рамках своего тура по Азии для встречи с местными властями. 2 августа она приземлилась на Тайване, который покинула на следующий день.
После того как борт с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея, министерство иностранных дел КНР выразило решительный протест и заявило, что этот поступок серьезно нарушает принцип «одного Китая», а также положения трех китайско-американский коммюнике. Китай призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.
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