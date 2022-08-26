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Политика

МИД России обвинил Киев в попытке сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Ведомости

Украинская сторона делает все, чтобы сорвать поездку миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, следует из заявления МИД РФ.

В МИДе указали на то, что украинские войска наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива.

«Российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее сегодня в Энергодаре заявили об очередном обстреле ЗАЭС со стороны ВСУ. Всего было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что миссия МАГАТЭ может прибыть на ЗАЭС в начале следующей недели. Детали поездки уточняются. По данным издания, миссия может привезти на ЗАЭС запасные части, устройства для контроля за радиацией и другие инструменты «на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередач и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе».

В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.

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Ранее по теме: В Энергодаре заявили об очередном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных