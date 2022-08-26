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СКР поручил возбудить уголовное дело из-за обвинений СБУ в адрес Кадырова

Ведомости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении представителей украинских спецслужб, которые предъявили незаконные обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову и его подчиненным, следует из сообщения пресс-службы СКР.

«Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — отмечено в сообщении.

В ведомстве также отметили, что следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности.

Ранее сегодня СБУ предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка».

В ответ на это политик попросил СБУ «определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист». Он подчеркнул, что продолжит принимать участие в военных действиях на Украине, несмотря на обвинения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных