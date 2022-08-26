СКР поручил возбудить уголовное дело из-за обвинений СБУ в адрес Кадырова
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении представителей украинских спецслужб, которые предъявили незаконные обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову и его подчиненным, следует из сообщения пресс-службы СКР.
«Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — отмечено в сообщении.
В ведомстве также отметили, что следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконные решения о привлечении граждан России к уголовной ответственности.
Ранее сегодня СБУ предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка».
В ответ на это политик попросил СБУ «определить место, куда явиться, чтобы разобраться, кто преступник и террорист». Он подчеркнул, что продолжит принимать участие в военных действиях на Украине, несмотря на обвинения.
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