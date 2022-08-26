Кадыров попросил Путина «не затягивать» спецоперацию на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину в своем Telegram с просьбой дать чеченским военным возможность закончить спецоперацию на Украине.
«Я еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию», – заявил он.
Кадыров добавил, что 15% мирового сообщества, что выступают против России, могут быть усмирены.
Ранее сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка».
Кадыров после этого попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, «кто преступник и террорист».
24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.
10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.
24 августа министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС заявил, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, подчеркнул министр.
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