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Кадыров попросил Путина «не затягивать» спецоперацию на Украине

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину в своем Telegram с просьбой дать чеченским военным возможность закончить спецоперацию на Украине.

«Я еще раз очень даже прошу Верховного главнокомандующего дать нам возможность закончить спецоперацию и не затягивать эту операцию», – заявил он.

Кадыров добавил, что 15% мирового сообщества, что выступают против России, могут быть усмирены.

Ранее сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Кадырову и двум его подчиненным обвинение в «военных преступлениях». Главе республики предъявлены обвинения по трем статьям УК Украины, в том числе «совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка».

Кадыров после этого попросил СБУ определить место, куда явиться, чтобы разобраться, «кто преступник и террорист».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине, целями которой были объявлены денацификация, демилитаризация страны и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выходе на административные границы ЛНР.

10 августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР освободили примерно половину всей территории республики.

24 августа министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС заявил, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, подчеркнул министр.

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Ранее по теме: Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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