Суд арестовал имущество бывшего координатора штаба Навального в Петербурге
На имущество бывшего координатора штаба политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге (организация «Штабы Навального» признана экстремистской, запрещена в России и ликвидирована решением суда) наложен арест, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Решение суда принято после иска МВД, которое потребовало выплаты компенсаций за работу полицейских на митингах в январе 2021 г. Речь идет об аресте имущества экс-координатора штаба Ирины Фатьяновой, которая за организацию протестных акций и участие в них была привлечена к административной ответственности. Решение об аресте было принято еще в мае, однако сторонница Навального подала апелляционную жалобу.
«В апреле 2022 г. Дзержинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ГУ МВД России, а в мае наложил арест на имущество Фатьяновой в качестве обеспечительной меры. 23 августа Санкт-Петербургский городской суд оставил апелляционные жалобы ответчицы без удовлетворения, подтвердив законность ранее принятых судебных решений», — сообщили в управлении.
Несанкционированные митинги в поддержку Навального прошли 23 и 31 января прошлого года. По информации ТАСС, ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области потратили 3,9 млн руб. на выплату компенсаций 1 391 сотруднику за сверхурочную работу во время протестов.
В полиции агентству сообщили, что «в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке» юристы ГУ МВД России с привлечением службы судебных приставов намерены запустить процедуру возмещения причиненного ущерба с реализацией имущества Фатьяновой.
Фатьянова в своем Telegram-канале заявила, что узнала об аресте своего имущества из новостей, и сообщила, что у нее «нет никакой недвижимости».