Суд арестовал имущество бывшего координатора штаба Навального в Петербурге

Решение суда принято после иска МВД, которое потребовало выплаты компенсаций за работу полицейских на митингах в январе 2021 г. Речь идет об аресте имущества экс-координатора штаба Ирины Фатьяновой, которая за организацию протестных акций и участие в них была привлечена к административной ответственности. Решение об аресте было принято еще в мае, однако сторонница Навального подала апелляционную жалобу.