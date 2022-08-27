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Суд арестовал имущество бывшего координатора штаба Навального в Петербурге

Ведомости

На имущество бывшего координатора штаба политика Алексея Навального в Санкт-Петербурге (организация «Штабы Навального» признана экстремистской, запрещена в России и ликвидирована решением суда) наложен арест, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Решение суда принято после иска МВД, которое потребовало выплаты компенсаций за работу полицейских на митингах в январе 2021 г. Речь идет об аресте имущества экс-координатора штаба Ирины Фатьяновой, которая за организацию протестных акций и участие в них была привлечена к административной ответственности. Решение об аресте было принято еще в мае, однако сторонница Навального подала апелляционную жалобу.

«В апреле 2022 г. Дзержинский районный суд в полном объеме удовлетворил исковые требования ГУ МВД России, а в мае наложил арест на имущество Фатьяновой в качестве обеспечительной меры. 23 августа Санкт-Петербургский городской суд оставил апелляционные жалобы ответчицы без удовлетворения, подтвердив законность ранее принятых судебных решений», — сообщили в управлении.

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Несанкционированные митинги в поддержку Навального прошли 23 и 31 января прошлого года. По информации ТАСС, ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области потратили 3,9 млн руб. на выплату компенсаций 1 391 сотруднику за сверхурочную работу во время протестов.

В полиции агентству сообщили, что «в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке» юристы ГУ МВД России с привлечением службы судебных приставов намерены запустить процедуру возмещения причиненного ущерба с реализацией имущества Фатьяновой.

Фатьянова в своем Telegram-канале заявила, что узнала об аресте своего имущества из новостей, и сообщила, что у нее «нет никакой недвижимости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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