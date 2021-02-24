Акции протеста принесли бюджету не менее 8,3 млн рублей

Акции протеста принесли бюджету не менее 8,3 млн рублейСреди организаторов сбора на оплату штрафов протестующим – Максим Кац и Фонд борьбы с коррупцией
После акций в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 и 14 февраля прошло как минимум 1464 судебных заседания, по итогам которых гражданам назначили штраф или административный арест, сообщили «Ведомостям» в «ОВД-инфо» со ссылкой на собранные ими данные. По данным правозащитной платформы на 24 февраля, суды назначили штрафы на общую сумму минимум 8,3 млн руб., из них 343 000 – в Санкт-Петербурге и 772 000 – в Москве.
Значительная часть материалов в суды поступают по ч. 1 ст. 20.2 КоАПа (нарушение порядка организации публичного мероприятия) и по ч. 6.1 той же статьи (создание помех работе транспортной и социальной инфраструктуры). По ч. 1 ст. 20.2 КоАПа предусмотрен штраф 10 000–20 000 руб. или обязательные работы до 40 часов. Часть 6.1 ст. 20.2 КоАПа предусматривает такой же штраф или арест до 15 суток, но срок обязательных работ может достигать 100 часов.
Выплатить штрафы участникам акций помогают общественные деятели и некоммерческие организации (НКО). Одну из крупнейших платформ создал сооснователь фонда «Городские проекты», политтехнолог Максим Кац. С момента запуска в начале февраля проекта по сбору средств «Гражданская компенсация» удалось направить 17,1 млн руб.
670 участникам протестов со всей страны (в среднем по 25 500 руб.), сказал «Ведомостям» Кац. «Средства не аккумулируются в фонде и идут напрямую в электронные кошельки тем, кто к нам [на специальную страницу проекта] обратился. Рекомендованная сумма пожертвований одному человеку – 150% от суммы штрафа, но люди донатят и больше», – уточнил Кац. По его словам, сумма сверх штрафа является чем-то вроде «компенсации морального ущерба» за действия правоохранителей, а в очереди на донаты стоят еще около 700 человек из разных городов России.
Компенсировать штрафы обещали также в Фонде борьбы с коррупцией Навального (ФБК включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов). О такой возможности сообщал руководитель региональных штабов фонда Леонид Волков в преддверии первой акции 23 января. Чтобы команда Навального покрыла штраф, нужно обратиться в фонд по специальной электронной почте, также приложив постановление суда о назначении штрафа.
Перед тем как претендовать на компенсацию, необходимо также пройти вторую инстанцию – подать апелляционную жалобу на решение первой инстанции о назначении штрафа. «Ведомости» направили запрос в ФБК с просьбой озвучить суммы, потраченные на помощь задержанным после протестных акций и выплаты им компенсаций, но ответа пока не получили.
Координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова сказала, что люди жертвовали «сотни тысяч рублей», но точной оценки пока нет. Больше половины штаб отправил в ФБК для централизованной оплаты штрафов, часть средств потратили на передачи в изоляторы Петербурга, покупку телефонов для отбывающих арест и развозку людей из отделений полиции и изоляторов. 22 февраля политолог Екатерина Шульман собрала во время прямой трансляции на своем канале в YouTube пожертвований более чем на 4 млн руб., чтобы в равных долях перечислить «ОВД-инфо» и «Апологии протеста», которые помогают задержанным, а также изданию «Медиазона».
Донаты – особая форма политической активности, сказал «Ведомостям» политолог Александр Кынев. Он отметил, что готовность жертвовать деньги, как правило, растет параллельно с уличной протестной активностью. «Компенсации – это способ для политика продемонстрировать, что он поддерживает своих сторонников, а не отправляет их под дубинки. Знание того, что даже в случае административного ареста или штрафа можно будет получить помощь, избавляет людей от страха», – считает политконсультант Валентин Бианки.
Финальные суммы штрафов, которые собирают в бюджет России, могут быть выше названных, сказали в «ОВД-инфо»: только в Москве, по данным пресс-службы Мосгорсуда, оштрафовали 2500 человек.