Акции протеста принесли бюджету не менее 8,3 млн рублей

Координатор петербургского штаба Навального Ирина Фатьянова сказала, что люди жертвовали «сотни тысяч рублей», но точной оценки пока нет. Больше половины штаб отправил в ФБК для централизованной оплаты штрафов, часть средств потратили на передачи в изоляторы Петербурга, покупку телефонов для отбывающих арест и развозку людей из отделений полиции и изоляторов. 22 февраля политолог Екатерина Шульман собрала во время прямой трансляции на своем канале в YouTube пожертвований более чем на 4 млн руб., чтобы в равных долях перечислить «ОВД-инфо» и «Апологии протеста», которые помогают задержанным, а также изданию «Медиазона».