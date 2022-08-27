Вучич сообщил об отзыве признания Косова семью странами
В сейфе президента Сербии Александра Вучича хранятся семь официальных дипломатических нот об отзыве признания независимости Косова, документы пока не опубликованы. Об этом в субботу в телеобращении к нации заявил глава государства, передает ТАСС.
«В настоящий момент в моем сейфе и в сейфе министра иностранных дел находятся семь документов об отзыве признания. Мы работали и были успешны, число таких документов увеличилось с четырех до семи», — сказал Вучич.
По его словам, документы опубликуют, если Приштина попытается подать новые заявки на вступление в международные организации.
В середине мая Вучич созвал заседание Совбеза из-за заявки Косова на членство в Совете Европы. «Этим они показали, что разрушили, грубо переступили Вашингтонское соглашение. После девятилетнего нарушения Брюссельского соглашения теперь и Вашингтонское. Наше дело — не впадать в ненависть», — отметил президент. После этого глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что четыре государства готовы отозвать признание Косова, а соответствующие дипломатические ноты представителей этих государств уже переданы Вучичу. Что это за государства, Селакович не уточнил.
На сегодняшний день независимость Косова признают около 100 членов ООН, включая США, Великобританию, Японию, а также 22 из 27 стран ЕС. Россия не входит в число этих государств. Согласно конституции Сербии, территория Косова является частью республики и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово не контролируется Белградом. Россия независимость Косова не признает.