Вучич заявил о готовности Сербии принять требования Косова по документам
Сербия готова принять требования властей Косово по въездным документам, заявил на пресс-конференции президент республики Александр Вучич. Согласно компромиссному решению, Белград разрешит использовать выданные Приштиной документы «исключительно из практических соображений» и в целях обеспечения свободы передвижения, передает RTS.
По словам Вучича, Сербия готова выпустить «отказ от ответственности», где будут прописаны эти договоренности. Он отметил, что решение не может трактоваться как «какое-либо признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово» и отклонение от резолюции Совета Безопасности ООН № 1244.
Сербия ожидает от Евросоюза гарантий того, что каждый проживающий в Лепосавиче или Грачанице серб сможет беспрепятственно въезжать или выезжать из Сербии с документами республики. Вучич отметил, что гарантии Белград должен получить через два-четыре дня.
В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.
В свою очередь власти Приштины сказали, что все въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое заявление было сделано в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.
1 августа правительство Косова решило отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики до 1 сентября 2022 г.
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель объявил созыв заседания Диалога высокого уровня между Белградом и Приштиной. В середине августа он заявил, что Вучич и глава самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти провели раунд переговоров в Брюсселе, но так и не смогли найти компромисс.