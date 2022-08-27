Вучич заявил о готовности Сербии принять требования Косова по документам

В свою очередь власти Приштины сказали, что все въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое заявление было сделано в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.