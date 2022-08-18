Лидеры Сербии и Косово не смогли прийти к соглашению на переговорах в Брюсселе

Он отметил, что пока сохраняются разногласия между сторонами о статусе отношений между Сербией и Косово, однако оба лидера не видят альтернатив, кроме как продолжение диалога. Вучич и Курти готовы продолжать диалог на регулярной основе в ближайшее время, сказал Боррель.