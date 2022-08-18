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Политика

Лидеры Сербии и Косово не смогли прийти к соглашению на переговорах в Брюсселе

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич и глава самопровозглашенной Республики Косово (Сербия считает ее автономной территорией Косово и Метохия) Альбин Курти провели раунд переговоров в Брюсселе, но так и не смогли найти компромисс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Дискуссия будет продолжена в ближайшие дни.

«Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — заявил он.

Он отметил, что пока сохраняются разногласия между сторонами о статусе отношений между Сербией и Косово, однако оба лидера не видят альтернатив, кроме как продолжение диалога. Вучич и Курти готовы продолжать диалог на регулярной основе в ближайшее время, сказал Боррель.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС объявил созыв заседания Диалога высокого уровня между Белградом и Приштиной. «Недавняя напряженность на севере Косова еще раз продемонстрировала, что настало время двигаться вперед к полной нормализации. Я ожидаю, что оба лидера будут открытыми и гибкими, чтобы найти точки соприкосновения», — написал дипломат в своем Twitter.

Вечером 31 июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.

В свою очередь власти Приштины сказали, что все въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое заявление было сделано в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.

1 августа правительство Косова решило отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики до 1 сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных