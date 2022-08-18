Лидеры Сербии и Косово не смогли прийти к соглашению на переговорах в Брюсселе
Президент Сербии Александр Вучич и глава самопровозглашенной Республики Косово (Сербия считает ее автономной территорией Косово и Метохия) Альбин Курти провели раунд переговоров в Брюсселе, но так и не смогли найти компромисс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля. Дискуссия будет продолжена в ближайшие дни.
«Мы пока не достигли соглашения, но это не конец истории. Оба лидера договорились о необходимости продолжить диалог, переговоры возобновятся в ближайшие дни. Пока есть время до 1 сентября, я не сдаюсь», — заявил он.
Он отметил, что пока сохраняются разногласия между сторонами о статусе отношений между Сербией и Косово, однако оба лидера не видят альтернатив, кроме как продолжение диалога. Вучич и Курти готовы продолжать диалог на регулярной основе в ближайшее время, сказал Боррель.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС объявил созыв заседания Диалога высокого уровня между Белградом и Приштиной. «Недавняя напряженность на севере Косова еще раз продемонстрировала, что настало время двигаться вперед к полной нормализации. Я ожидаю, что оба лидера будут открытыми и гибкими, чтобы найти точки соприкосновения», — написал дипломат в своем Twitter.
Вечером 31 июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.
В свою очередь власти Приштины сказали, что все въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое заявление было сделано в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.
1 августа правительство Косова решило отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики до 1 сентября 2022 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.