В НАТО заявили о готовности вмешаться в конфликт в Косово

Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.