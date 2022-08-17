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В НАТО заявили о готовности вмешаться в конфликт в Косово

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международные силы безопасности в Косове (КФОР) готовы вмешаться в конфликт в регионе в случае нарушения стабильности, пишет ТАСС.

«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», — сказал Столтенберг по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

Вечером 31 июля в частично признанной Республике Косово (Сербия считает ее автономной территорией Косово и Метохия) обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов.

Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.

Однако 1 августа правительство Косова решило отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики до 1 сентября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных