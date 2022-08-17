В НАТО заявили о готовности вмешаться в конфликт в Косово
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что международные силы безопасности в Косове (КФОР) готовы вмешаться в конфликт в регионе в случае нарушения стабильности, пишет ТАСС.
«КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН», — сказал Столтенберг по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.
Вечером 31 июля в частично признанной Республике Косово (Сербия считает ее автономной территорией Косово и Метохия) обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов.
Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.
Однако 1 августа правительство Косова решило отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики до 1 сентября 2022 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.