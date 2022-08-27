Сербия и Косово урегулировали разногласия по документам для перемещения через границу
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил об урегулирования Сербией и Косово разногласий по поводу перемещения граждан через границу.
«У нас есть сделка…Я рад, что мы нашли европейское решение, облегчающее поездки между Косово и Сербией, что отвечает интересам всех граждан Косово и Сербии», — заявил Боррель в Twitter. Он сообщил, что Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово обязуется не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.
Ранее президент республики Александр Вучич заявил, что Сербия готова принять требования властей Косова по въездным документам. По словам Вучича, Сербия готова выпустить «отказ от ответственности», где будут прописаны эти договоренности. Он отметил, что решение не может трактоваться как «какое-либо признание провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косова» и отклонение от резолюции Совета Безопасности ООН № 1244.
В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.
В свою очередь власти Приштины сказали, что все въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое заявление было сделано в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове. В результате в северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады.
1 августа правительство Косова решило отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики до 1 сентября 2022 г.