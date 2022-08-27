Сербия и Косово урегулировали разногласия по документам для перемещения через границу

«У нас есть сделка…Я рад, что мы нашли европейское решение, облегчающее поездки между Косово и Сербией, что отвечает интересам всех граждан Косово и Сербии», — заявил Боррель в Twitter. Он сообщил, что Сербия согласилась отменить въездные/выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, а Косово обязуется не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности.