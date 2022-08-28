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Политика

В КНР заявили о повышенной боеготовности из-за кораблей США в Тайваньском проливе

Ведомости

Китайские военные заявили, что наблюдают за крейсерами USS Antietam и USS Chancellorsville ВМС США, проплывающими через Тайваньский пролив, передает Reuters. Вооруженные силы Китая предупредили, что сохраняют высокую боевую готовность и готовы отразить любые провокации.

Американские корабли в воскресенье совершили «обычный переход через Тайваньский пролив» в соответствии с международным правом, пишет агентство со ссылкой на ВМС США.

«Эти (американские) корабли прошли транзитом через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства», — заявили в ВМС.

Отмечается, что этот проход стал первой подобной операцией после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В американских ВМС заявили, что «такие операции обычно занимают от восьми до двенадцати часов и находятся под пристальным наблюдением китайских военных». По данным Reuters, в последние годы военные корабли США, а также Великобритании и Канады «регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Китая».

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Представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ши И заявил, что китайская армия внимательно отслеживала все перемещения эсминцев Antietam и Chancellorsville в регионе.

«Войска зоны боевого командования сохраняют повышенную боевую готовность и готовы в любой момент сорвать любую провокацию», — говорится в опубликованном на официальной странице в мессенджере WeChat.

Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня также пишет, что корабли шли в южном направлении, велось наблюдение, а эту ситуацию в ведомстве назвали нормальной.

Отношения Китая и США обострились после визита на остров Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных