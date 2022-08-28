В КНР заявили о повышенной боеготовности из-за кораблей США в Тайваньском проливе

Отмечается, что этот проход стал первой подобной операцией после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В американских ВМС заявили, что «такие операции обычно занимают от восьми до двенадцати часов и находятся под пристальным наблюдением китайских военных». По данным Reuters, в последние годы военные корабли США, а также Великобритании и Канады «регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Китая».