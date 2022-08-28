В КНР заявили о повышенной боеготовности из-за кораблей США в Тайваньском проливе
Китайские военные заявили, что наблюдают за крейсерами USS Antietam и USS Chancellorsville ВМС США, проплывающими через Тайваньский пролив, передает Reuters. Вооруженные силы Китая предупредили, что сохраняют высокую боевую готовность и готовы отразить любые провокации.
Американские корабли в воскресенье совершили «обычный переход через Тайваньский пролив» в соответствии с международным правом, пишет агентство со ссылкой на ВМС США.
«Эти (американские) корабли прошли транзитом через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства», — заявили в ВМС.
Отмечается, что этот проход стал первой подобной операцией после визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. В американских ВМС заявили, что «такие операции обычно занимают от восьми до двенадцати часов и находятся под пристальным наблюдением китайских военных». По данным Reuters, в последние годы военные корабли США, а также Великобритании и Канады «регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Китая».
Представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) старший полковник Ши И заявил, что китайская армия внимательно отслеживала все перемещения эсминцев Antietam и Chancellorsville в регионе.
«Войска зоны боевого командования сохраняют повышенную боевую готовность и готовы в любой момент сорвать любую провокацию», — говорится в опубликованном на официальной странице в мессенджере WeChat.
Reuters со ссылкой на министерство обороны Тайваня также пишет, что корабли шли в южном направлении, велось наблюдение, а эту ситуацию в ведомстве назвали нормальной.
Отношения Китая и США обострились после визита на остров Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване.
В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.