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«РИА Новости»: квалифицированный летный состав ВВС Украины почти уничтожен

Ведомости

Российские военные фактически ликвидировали квалифицированный летный состав ВВС Украины. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на военно-дипломатический источник.

«Весь сколь-нибудь квалифицированный летно-подъемный состав бывших воздушных сил Украины — самолетов Миг-29, Су-27 и Су-25 — эффективными действиями российских ВКС и средств ПВО фактически ликвидирован», — приводит агентство слова собеседника. 

По словам источника, потеря состава авиации объясняется тем, что для боевых задач задействованы бывшие курсанты Харьковского военного института воздушных сил Украины. Он добавил, что летчиков сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.

Собеседник заявил, что западным странам не удалось набрать по контракту летчиков советских самолетов в Польше и других восточноевропейских странах. Он уточнил, что теперь Пентагон набирает для участия в боевых действиях на Украине афганских летчиков, которые год назад «сбежали в США вместе с американцами». 

«Их подготовка начинается сейчас в Калифорнии, после чего всех планируется перебросить через Польшу на Украину», — утверждает источник. По его словам, речь идет не только о бывших летчиках, но и о других афганцах, проходивших службу в подразделениях специального назначения. 

Согласно данным Минобороны от 28 августа, с начала спецоперации было уничтожено 274 украинских самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотников. 

Информация о том, что в боевых действиях на Украине участвуют афганские спецназовцы, появлялась и ранее. В середине августа об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. По его словам, спецназовцы присоединяются к вооруженным формированиям на Украине.

Тогда же дипломат указал на риски попадания на Украину около 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан. По его словам, для России важно, чтобы этого не случилось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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