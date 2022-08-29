В Кремле гарантировали безопасность делегации МАГАТЭ
Россия обеспечит безопасность на подконтрольной ей территории миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«В той части, которая касается территории, подконтрольной России, естественно, там будет обеспечиваться безопасность на необходимом, должном уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и которые связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной этой территории», — рассказал он.
Песков добавил, что миссия прибудет на ЗАЭС с подконтрольных украинским военным территорий. Представитель Кремля также считает, что снизить военную напряженность вокруг АЭС сможет не присутствие экспертов МАГАТЭ на постоянной основе, а давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы прилегающих территорий, при этом Москва по-прежнему считает невозможным создание демилитаризованной зоны вокруг станции.
«Мы давно ждали эту миссию, считаем ее необходимой и считаем по-прежнему, что все страны обязаны оказывать давление на украинскую сторону, чтобы она прекратила подвергать европейский континент опасности, обстреливая территорию Запорожской АЭС и прилегающих территорий», – добавил Песков.
На вопрос, допускают ли в Кремле возможность переключить ЗАЭС на российские сети, Песков ответить затруднился, посоветовав задать его техническим специалистам.
Ранее сегодня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия агентства отправилась на Запорожскую АЭС. Гросси еще раз подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы».
26 августа МИД России заявил, что украинская сторона делает все, чтобы сорвать поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. В дипломатическом ведомстве указали на то, что украинские войска наносят новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива. В этот же день стало известно, что Украина лишилась электроэнергии, вырабатываемой ЗАЭС, — все шесть блоков станции оказались отключены от энергосистемы Украины.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга.
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