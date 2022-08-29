Шольц предложил построить в Европе единую систему ПВО
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Европе, сообщает издание Spiegel. Совместно созданная система «стала бы выигрышем в безопасности для всей Европы», считает он.
Кроме того, канцлер Германии отметил, что такая система вышла бы гораздо дешевле и эффективнее, нежели национальные решения. Также Шольц призвал страны Европейского союза к укреплению сотрудничества в сфере обороны. Германии же, в свою очередь, будет отводиться ведущая роль в сфере противовоздушной обороны региона.
Кроме того, Шольц предложил поставить приоритетным вопрос о поставках артиллерии и противовоздушных средств обороны для Украины. Во время визита в Прагу Шольц заявил, что только что обещал новый пакет вооружений на сумму 600 млн евро для Украины. Он отметил, что необходима «постоянная и надежная поддержка украинской армии».
«Наша цель — иметь современные украинские вооруженные силы, способные постоянно защищать свою страну. Однако для этого мы не должны просто поставлять Киеву то, без чего мы сами можем обойтись», — сказал канцлер ФРГ.
26 августа Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России. Он также сказал, что поддерживает слова президента США Джо Байдена о запрете на поставку вооружений Украине для обстрелов территории России.
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