Газета
Политика

Шольц предложил построить в Европе единую систему ПВО

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил создать единую систему противовоздушной обороны (ПВО) в Европе, сообщает издание Spiegel. Совместно созданная система «стала бы выигрышем в безопасности для всей Европы», считает он.

Кроме того, канцлер Германии отметил, что такая система вышла бы гораздо дешевле и эффективнее, нежели национальные решения. Также Шольц призвал страны Европейского союза к укреплению сотрудничества в сфере обороны. Германии же, в свою очередь, будет отводиться ведущая роль в сфере противовоздушной обороны региона.

Кроме того, Шольц предложил поставить приоритетным вопрос о поставках артиллерии и противовоздушных средств обороны для Украины. Во время визита в Прагу Шольц заявил, что только что обещал новый пакет вооружений на сумму 600 млн евро для Украины. Он отметил, что необходима «постоянная и надежная поддержка украинской армии».

«Наша цель — иметь современные украинские вооруженные силы, способные постоянно защищать свою страну. Однако для этого мы не должны просто поставлять Киеву то, без чего мы сами можем обойтись», — сказал канцлер ФРГ.

26 августа Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять оружие Украине для ударов по территории России. Он также сказал, что поддерживает слова президента США Джо Байдена о запрете на поставку вооружений Украине для обстрелов территории России.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных