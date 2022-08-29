Шольц предложил построить в Европе единую систему ПВО

Кроме того, Шольц предложил поставить приоритетным вопрос о поставках артиллерии и противовоздушных средств обороны для Украины. Во время визита в Прагу Шольц заявил, что только что обещал новый пакет вооружений на сумму 600 млн евро для Украины. Он отметил, что необходима «постоянная и надежная поддержка украинской армии».