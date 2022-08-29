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Политика

Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику России

Ведомости

На Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику России, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.

Баринов отметил, что западные страны пытаются дискредитировать государственную национальную политику, с чем согласился президент. «Они всегда пытаются это сделать», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По словам главы ФАДН, на Западе «изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об "экспорте демократии", а о "деколонизации" России». «Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать», — заключил он.

В конце июля Путин заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха, в которой только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. По его словам, идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, она основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Лежащая в основе такой модели глобалистская, якобы либеральная идеология приобретает черты тоталитаризма и сдерживает свободное историческое созидание, добавил Путин.

15 августа на форме «Армия-2022» он также отметил, что Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые «не прогибаются перед гегемоном».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных