Путин указал на попытки Запада дискредитировать национальную политику России
На Западе пытаются дискредитировать государственную национальную политику России, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым.
Баринов отметил, что западные страны пытаются дискредитировать государственную национальную политику, с чем согласился президент. «Они всегда пытаются это сделать», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По словам главы ФАДН, на Западе «изменили акценты, терминологию поменяли и сейчас говорят уже не об "экспорте демократии", а о "деколонизации" России». «Уже посчитали, на сколько частей нас поделить, какое предельное количество граждан должно на этих частях проживать», — заключил он.
В конце июля Путин заявил, что в мировой истории наступает новая эпоха, в которой только суверенные государства смогут обеспечить динамику роста. По его словам, идея тотального доминирования «золотого миллиарда» носит расистский и неоколониальный характер, она основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Лежащая в основе такой модели глобалистская, якобы либеральная идеология приобретает черты тоталитаризма и сдерживает свободное историческое созидание, добавил Путин.
15 августа на форме «Армия-2022» он также отметил, что Россия высоко ценит своих союзников и единомышленников на разных континентах, которые «не прогибаются перед гегемоном».
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