ВМС России и Китая проведут совместные учения в Японском море

Масштабные командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 1 по 7 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе, отмечали в российском Минобороны. Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др., а также акватории и прибрежные территории Охотского и Японского морей. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Задействованные в учениях силы вернутся в пункты постоянной дислокации до конца сентября.