ВМС России и Китая проведут совместные учения в Японском море
ВМФ России и ВМС Китая отработают взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в рамках учений «Восток-2022», сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
«Тихоокеанский флот [РФ] совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности», – цитирует его ТАСС.
Масштабные командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 1 по 7 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе, отмечали в российском Минобороны. Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др., а также акватории и прибрежные территории Охотского и Японского морей. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Задействованные в учениях силы вернутся в пункты постоянной дислокации до конца сентября.
Ранее в минобороны КНР, объявив об участии в учениях с Россией, отмечали, что это «не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией». Власти Японии, в свою очередь, выразили обеспокоенность в связи проводимыми учениями, поскольку они проходят, в том числе, и на Курильских островах.
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