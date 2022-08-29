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ВМС России и Китая проведут совместные учения в Японском море

Ведомости

ВМФ России и ВМС Китая отработают взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в рамках учений «Восток-2022», сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

«Тихоокеанский флот [РФ] совместно с ВМС Народно-освободительной армии Китая отрабатывает взаимодействие в северной и центральной частях Японского моря в Дальневосточной морской зоне с целью содействия сухопутным войскам на Приморском направлении, а также обороны морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности», – цитирует его ТАСС.

Масштабные командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 1 по 7 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе, отмечали в российском Минобороны. Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др., а также акватории и прибрежные территории Охотского и Японского морей. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Задействованные в учениях силы вернутся в пункты постоянной дислокации до конца сентября.

Ранее в минобороны КНР, объявив об участии в учениях с Россией, отмечали, что это «не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией». Власти Японии, в свою очередь, выразили обеспокоенность в связи проводимыми учениями, поскольку они проходят, в том числе, и на Курильских островах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных