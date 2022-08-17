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Китайские военные примут участие в стратегических учениях «Восток-2022»

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Китай направит в Россию свой контингент для участия в масштабных военных учениях «Восток-2022», сообщается на сайте минобороны КНР.

«Народно-освободительная армия Китая направит в ближайшее время часть военнослужащих в Россию для участия в учениях «Восток-2022», – говорится в сообщении.

Китай рассчитывает, что совместные учения повысят уровень стратегической координации между всеми участвующими странами. В учениях, по данным китайской стороны, также примут участие Индия, Белоруссия, Таджикистан, Монголия и другие государства.

Участие Пекина в учениях «не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», подчеркнули в китайском минобороны. 

Масштабные командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 30 августа по 5 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе, отмечали в российском Минобороны. Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных