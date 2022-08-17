Китайские военные примут участие в стратегических учениях «Восток-2022»
Китай направит в Россию свой контингент для участия в масштабных военных учениях «Восток-2022», сообщается на сайте минобороны КНР.
«Народно-освободительная армия Китая направит в ближайшее время часть военнослужащих в Россию для участия в учениях «Восток-2022», – говорится в сообщении.
Китай рассчитывает, что совместные учения повысят уровень стратегической координации между всеми участвующими странами. В учениях, по данным китайской стороны, также примут участие Индия, Белоруссия, Таджикистан, Монголия и другие государства.
Участие Пекина в учениях «не имеет ничего общего с текущей международной и региональной ситуацией», подчеркнули в китайском минобороны.
Масштабные командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 30 августа по 5 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе, отмечали в российском Минобороны. Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.
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