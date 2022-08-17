Китайские военные примут участие в стратегических учениях «Восток-2022»

Масштабные командно-штабные учения «Восток-2022» пройдут в России с 30 августа по 5 сентября. В ходе учений будут отрабатываться вопросы применения группировок войск при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе, отмечали в российском Минобороны. Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.