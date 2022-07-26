Минобороны анонсировало стратегические учения «Восток-2022»

«В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Кроме войск (сил) Восточного военного округа к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств», – говорится в сообщении.