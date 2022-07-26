Минобороны анонсировало стратегические учения «Восток-2022»
В России с 30 августа по 5 сентября пройдут масштабные командно-штабные учения «Восток-2022», в которых примут участие воинские контингенты других государств, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«В ходе учения будут отрабатываться вопросы применения группировок войск (сил) при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе. Кроме войск (сил) Восточного военного округа к данным маневрам будут привлечены часть сил Воздушно-десантных войск, дальней авиации и военно-транспортной авиации, а также воинские контингенты других государств», – говорится в сообщении.
Контингенты каких стран примут участие в учениях, в оборонном ведомстве пока не уточняют. Для проведения учений будут задействованы полигоны Восточного военного округа «Биджанский», «Бурдуны», «Бухта Анна» и др. Учения пройдут под руководством начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.
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