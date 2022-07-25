Минобороны предложило ограничить проход по Севморпути для иностранных судов

Согласно действующему законодательству, иностранные суда, военные корабли и другие государственные суда пользуются правом мирного прохода через территориальные воды России. «В интересах обеспечения безопасности Российской Федерации, а также в целях проведения учений с оружием любого вида федеральный орган исполнительной власти по обороне или федеральный орган исполнительной власти по безопасности могут временно приостановить в определенных районах территориального моря осуществление права мирного прохода через территориальное море для иностранных судов, иностранных военных кораблей и других государственных судов. Такое приостановление вступает в силу после заблаговременного объявления об этом в «Извещениях мореплавателям», – говорится в ст. 12 закона.