Минобороны предложило ограничить проход по Севморпути для иностранных судов
В случае принятия поправок закон будет дополнен пунктом, согласно которому иностранные военные и государственные суда смогут заходить во внутренние морские воды Севморпути (без захода в порты или военно-морские базы) по разрешению, запрашиваемому по дипломатическим каналам минимум за 90 дней. Во внутренние воды Севморпути сможет заходить только одно иностранное военное или государственное судно, для большего количества потребуется специальное решение правительства. Также заходящие суда должны обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, безопасность подводных кабелей и трубопроводов, сохранять водные биологические ресурсы.
Иностранные подводные лодки должны будут следовать по Севморпути только по поверхности и под флагом своего государства.
Помимо этого документ позволит властям приостанавливать заход иностранных судов во внутренние воды в акватории Севморпути на определенный срок в целях безопасности.
«Сохраняющаяся тенденция к увеличению грузопотока транзитных морских перевозок по СМП в отсутствие эффективного правового механизма регулирования плавания иностранных кораблей и судов в акватории СМП не позволяет в полной мере обеспечить безопасность морского судоходства и военного мореплавания, а также принимать меры, направленные на обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК со ссылкой на федерального чиновника сообщает, что проект закона уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.
Согласно действующему законодательству, иностранные суда, военные корабли и другие государственные суда пользуются правом мирного прохода через территориальные воды России. «В интересах обеспечения безопасности Российской Федерации, а также в целях проведения учений с оружием любого вида федеральный орган исполнительной власти по обороне или федеральный орган исполнительной власти по безопасности могут временно приостановить в определенных районах территориального моря осуществление права мирного прохода через территориальное море для иностранных судов, иностранных военных кораблей и других государственных судов. Такое приостановление вступает в силу после заблаговременного объявления об этом в «Извещениях мореплавателям», – говорится в ст. 12 закона.
В рамках проекта по развитию Севморпути на период до 2035 г. предполагается модернизация судостроительных и судоремонтных мощностей на пути пролегания этого логистического коридора. Общий объем финансирования плана может составить порядка 2 трлн руб.