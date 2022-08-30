Боррель назвал ситуацию в зоне боевых действий на Украине «очень плохой»

Он также отметил, что министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия на Украину и создание миссии для подготовки кадров для украинской армии. Он добавил, что также будет рассмотрена возможность расширения военных закупок, поскольку страны ЕС исчерпывают свои военные запасы.