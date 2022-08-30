Боррель назвал ситуацию в зоне боевых действий на Украине «очень плохой»
Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается «очень плохой», страна нуждается в новой помощи, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу, передает ТАСС.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», — сообщил он.
Он также отметил, что министры обороны ЕС обсудят расширение поставок оружия на Украину и создание миссии для подготовки кадров для украинской армии. Он добавил, что также будет рассмотрена возможность расширения военных закупок, поскольку страны ЕС исчерпывают свои военные запасы.
Боррель обратил внимание на неформальный характер встречи, поэтому уточнил, что окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщало о готовящемся пакете финансовой помощи Украине. По информации издания, ЕС планирует к началу сентября сформировать пакет помощи в размере 8 млрд евро. Он будет состоять из грантов и кредитов, уточнил источник агентства.
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