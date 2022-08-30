В Запорожье сообщили об обстрелах ЗАЭС и береговой линии Энергодара

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС. Обстрелы станции участились в начале августа. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в ударах по ЗАЭС. В связи с этим состоялось несколько заседаний Совбеза ООН, посвященных ситуации вокруг станции. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече 11 августа никто не поддержал украинскую версию происходящего.