Газета
Политика

В Запорожье сообщили об обстрелах ЗАЭС и береговой линии Энергодара

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Запорожскую АЭС и береговую линию Энергодара. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 06:50 боевики ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города», — написал он. Рогов уточнил, что применялась крупнокалиберная артиллерия. По его словам, два разрыва произошли около здания хранилища отработанного топлива.

Рогов заявил, что целью атак с украинской стороны является срыв миссии МАГАТЭ, которая накануне отправилась на станцию. Он добавил, что обстрелы продолжаются.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС. Обстрелы станции участились в начале августа. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в ударах по ЗАЭС. В связи с этим состоялось несколько заседаний Совбеза ООН, посвященных ситуации вокруг станции. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече 11 августа никто не поддержал украинскую версию происходящего.

Ранее по теме: МАГАТЭ может оставить на ЗАЭС постоянных наблюдателей

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Спустя неделю глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.

29 августа эксперты отправились на станцию, миссию возглавил Гросси. По данным The Wall Street Journal, она продлится до 3 сентября. Также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси планирует оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных