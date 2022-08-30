В Запорожье сообщили об обстрелах ЗАЭС и береговой линии Энергодара
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Запорожскую АЭС и береговую линию Энергодара. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале.
«Сегодня в 06:50 боевики ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города», — написал он. Рогов уточнил, что применялась крупнокалиберная артиллерия. По его словам, два разрыва произошли около здания хранилища отработанного топлива.
Рогов заявил, что целью атак с украинской стороны является срыв миссии МАГАТЭ, которая накануне отправилась на станцию. Он добавил, что обстрелы продолжаются.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС. Обстрелы станции участились в начале августа. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в ударах по ЗАЭС. В связи с этим состоялось несколько заседаний Совбеза ООН, посвященных ситуации вокруг станции. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече 11 августа никто не поддержал украинскую версию происходящего.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Спустя неделю глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
29 августа эксперты отправились на станцию, миссию возглавил Гросси. По данным The Wall Street Journal, она продлится до 3 сентября. Также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси планирует оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе.
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