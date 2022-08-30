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Таможня Финляндии объяснила причину изъятия евро у россиян на границе

Ведомости

Таможенники из Финляндии объяснили, что запрещают россиянам перевозить евро через границу в связи с санкциями Европейского союза, а именно в соответствии со статьей 5i регламента Совета ЕС, сообщает РБК со ссылкой на департамент таможенного контроля Финляндии.

«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — гласит статья 5i.

Исключения, которые присутствуют в статье, касаются лишь тех граждан, что привозят евро в страну для личного пользования, или же эти граждане являются работниками дипломатических ведомств, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что на прошлой неделе сотрудники финской таможни изъяли у жителя Санкт-Петербурга 1390 евро наличными на границе. По его словам, после прохождения паспортного контроля таможенники спросили, есть ли у него евро наличными. Тогда россиянин подтвердил, что везет с собой 1390 евро, после чего сотрудники таможни забрали у него деньги. Изъятие объяснили наложенными санкциями на Россию.

В марте в рамках санкций против России Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций и органов, включая правительство и Центральный банк. Однако ограничения не распространяются на туристов, которые используют деньги «для личного пользования», и дипломатов, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных