Таможня Финляндии объяснила причину изъятия евро у россиян на границе
«Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена [Евросоюза], в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использования в России», — гласит статья 5i.
Исключения, которые присутствуют в статье, касаются лишь тех граждан, что привозят евро в страну для личного пользования, или же эти граждане являются работниками дипломатических ведомств, имеющих иммунитет в соответствии с международным правом.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что на прошлой неделе сотрудники финской таможни изъяли у жителя Санкт-Петербурга 1390 евро наличными на границе. По его словам, после прохождения паспортного контроля таможенники спросили, есть ли у него евро наличными. Тогда россиянин подтвердил, что везет с собой 1390 евро, после чего сотрудники таможни забрали у него деньги. Изъятие объяснили наложенными санкциями на Россию.
В марте в рамках санкций против России Евросоюз запретил продавать и поставлять в Россию банкноты евро. Запрет касается всех российских физических и юридических лиц, организаций и органов, включая правительство и Центральный банк. Однако ограничения не распространяются на туристов, которые используют деньги «для личного пользования», и дипломатов, которые обладают иммунитетом в соответствии с международным правом.
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