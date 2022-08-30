Таможня Финляндии объяснила причину изъятия евро у россиян на границе

Ранее «Фонтанка» сообщила, что на прошлой неделе сотрудники финской таможни изъяли у жителя Санкт-Петербурга 1390 евро наличными на границе. По его словам, после прохождения паспортного контроля таможенники спросили, есть ли у него евро наличными. Тогда россиянин подтвердил, что везет с собой 1390 евро, после чего сотрудники таможни забрали у него деньги. Изъятие объяснили наложенными санкциями на Россию.