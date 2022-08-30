WP: страны ЕС вряд ли примут решение о запрете на выдачу виз россиянам

Как пишет издание, на встрече не будет принято решение, каким категориям россиян можно въезжать на территорию ЕС и на каких условиях. Один из дипломатов уточнил, что 31 августа состоится лишь неформальное начало «дискуссии». По его словам, на этой встрече не будет «поставлена точка» по вопросу о запрете на выдачу виз гражданам России.