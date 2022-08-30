WP: страны ЕС вряд ли примут решение о запрете на выдачу виз россиянам
Страны Евросоюза, вероятно, не примут в среду окончательное решение на неформальной встрече в Праге о визовых ограничениях для россиян. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на европейских дипломатов.
Как пишет издание, на встрече не будет принято решение, каким категориям россиян можно въезжать на территорию ЕС и на каких условиях. Один из дипломатов уточнил, что 31 августа состоится лишь неформальное начало «дискуссии». По его словам, на этой встрече не будет «поставлена точка» по вопросу о запрете на выдачу виз гражданам России.
Другой собеседник газеты заявил, что в случае введения полного запрета на выдачу виз россиянам страны ЕС могут настроить против себя тех граждан России, которые не поддерживают политику российских властей.
Дипломаты уточнили, что европейские страны могут прийти к компромиссу, приостановив действие упрощенного визового режима с Россией. По их словам, это серьезно усложнит получение виз для россиян и сделает процесс более дорогостоящим.
Ранее сегодня газета Politico сообщила об идее стран ЕС поднять цены на визы для россиян и замедлить их выдачу. Издание ссылается на письмо, которое в преддверии неформальной встречи глав МИД направили другим странам Германия и Франция. В нем страны утверждают, что ограничительные меры могут оттолкнуть россиян и вызвать разногласия между некоторыми западными лидерами и восточноевропейскими странами.
Со ссылкой на то же письмо агентство Bloomberg уточнило, что европейские власти опасаются «эффекта сплочения», а потому не все страны поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам.
Неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС пройдет с 30 по 31 августа в Праге. На ней обсудят продолжение оказания военной, политической и финансовой помощи Украине, а также визовые ограничения для россиян.
Дискуссия о запрете на выдачу шенгенских виз активно обсуждается в Европе с начала августа. Так, Латвия, Литва и Чехия уже приостановили выдачу виз россиянам, а Эстония решила закрыть границы для граждан России с визами, которые были выданы республикой. Выдачу виз ограничила и Финляндия. Сегодня инициативу прекратить выдачу виз россиянам поддержали Нидерланды.
В то же время несколько стран ЕС высказались против этого запрета. Сначала инициативу раскритиковали канцлер Германии Олаф Шольц и глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. По мнению Борреля, идея полного запрета не получит поддержки в ЕС. Позже против также выступили власти Кипра, Греции, Венгрии и Франции.
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