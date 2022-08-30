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Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому дрону

Ведомости

Тайваньские военные впервые открыли огонь по дрону китайской армии после приближения его к островам Цзиньмэнь, передает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня. 

В сообщении говорится, что дрон приблизился к острову Эрдань, который входит в архипелаг Цзиньмэнь. После того как тайваньские военные произвели выстрел боевым снарядом, беспилотник развернулся и удалился в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.

В КНР ранее заявили о повышенной боеготовности из-за кораблей США в Тайваньском проливе. Вооруженные силы Китая предупредили, что сохраняют высокую боевую готовность и готовы отразить любые провокации. Американские корабли в воскресенье совершили «обычный переход через Тайваньский пролив» в соответствии с международным правом, пишет агентство со ссылкой на ВМС США.

Отношения Китая и США обострились после визита на остров спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 

В Китае считают Тайвань своей провинцией, поэтому правительство КНР выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. В Китае не раз отмечали, что примут «серьезные меры» для защиты суверенитета страны и ее территориальной целостности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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