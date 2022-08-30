«Газпром» предупредил об остановке поставок по «Северному потоку» до утра 3 сентября

«Северный поток» работает лишь на 20% от своей максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из этих турбин изготовлена в Канаде компанией Siemens Energy, она была направлена для ремонта в Монреаль. Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ.