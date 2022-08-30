«Газпром» предупредил об остановке поставок по «Северному потоку» до утра 3 сентября
О приостановке газоперекачивающего агрегата, который работает на компрессорной станции (КС) «Портовая», «Газпром» сообщил еще 19 августа. Компания объяснила это необходимостью проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата в соответствии с технической документацией Siemens. Проверка включает в себя осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса и др., отмечали в компании. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.
«Северный поток» работает лишь на 20% от своей максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из этих турбин изготовлена в Канаде компанией Siemens Energy, она была направлена для ремонта в Монреаль. Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ.
Однако «Газпром» так и не принял турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.
В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие — следует предоставить необходимую информацию для прохождения таможни.
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