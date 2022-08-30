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«Газпром» предупредил об остановке поставок по «Северному потоку» до утра 3 сентября

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Российский «Газпром» остановит работу газопровода «Северный поток» по причине начала профилактических работ, которые продлятся с 04:00 мск 31 августа по 04:00 мск 3 сентября, пишет Reuters со ссылкой уведомления компании на информационной платформе Seeburger.

О приостановке газоперекачивающего агрегата, который работает на компрессорной станции (КС) «Портовая», «Газпром» сообщил еще 19 августа. Компания объяснила это необходимостью проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата в соответствии с технической документацией Siemens. Проверка включает в себя осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса и др., отмечали в компании. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена 3 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.

«Северный поток» работает лишь на 20% от своей максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из этих турбин изготовлена в Канаде компанией Siemens Energy, она была направлена для ремонта в Монреаль. Из-за введенных против России санкций Канада вернуть оборудование в Россию не может. В результате переговоров с Германией Оттава согласилась передать все шесть турбин, проходящих техническое обслуживание в Монреале, «Газпрому» и отправила одну из них в ФРГ.

Однако «Газпром» так и не принял турбину из-за юридической неопределенности. В начале августа зампред правления компании Виталий Маркелов заявил, что газовая монополия готова принять турбину в случае получения гарантий неприменения санкций.

В Германии утверждают, что турбина готова к отправке. В начале августа канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Россия может забрать ее в любой момент, для этого необходимо только ее участие — следует предоставить необходимую информацию для прохождения таможни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных