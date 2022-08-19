«Газпром» остановит последнюю турбину «Северного потока» на три дня
«Газпром» приостановит прокачку газа при помощи последней работающей турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, сообщила пресс-служба компании. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена 2 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.
«В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха», — сказано в сообщении.
На фоне этих новостей цены на газ в Европе резко подскочили, увеличившись на 6,8%, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость тысячи куб. м уже превысила отметку в $2750 впервые с марта. Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала СВО на территории Украины.
Сейчас объем поставляемого газа по «Северному потоку» в Европу не превышает 33 млн куб. м от плановых 167 млн куб. м. «Газпром» поэтапно снижал объем прокачиваемого газа с июня из-за проблем с оборудованием. Сложности возникли из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели. Однако из-за введенных санкций в отношении России обратно турбину доставить было невозможно. В итоге Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
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