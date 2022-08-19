«Газпром» остановит последнюю турбину «Северного потока» на три дня

Сейчас объем поставляемого газа по «Северному потоку» в Европу не превышает 33 млн куб. м от плановых 167 млн куб. м. «Газпром» поэтапно снижал объем прокачиваемого газа с июня из-за проблем с оборудованием. Сложности возникли из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели. Однако из-за введенных санкций в отношении России обратно турбину доставить было невозможно. В итоге Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.