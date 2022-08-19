Газета
Технологии

«Газпром» остановит последнюю турбину «Северного потока» на три дня

Ведомости

«Газпром» приостановит прокачку газа при помощи последней работающей турбины «Северного потока» 31 августа для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, сообщила пресс-служба компании. При отсутствии технических неисправностей прокачка газа будет восстановлена 2 сентября до объема 33 млн куб. м в сутки.

«В соответствии с технической документацией компании Siemens каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха», — сказано в сообщении.

На фоне этих новостей цены на газ в Европе резко подскочили, увеличившись на 6,8%, следует из данных лондонской биржи ICE. Стоимость тысячи куб. м уже превысила отметку в $2750 впервые с марта. Рекордная цена газа на бирже ICE была зафиксирована 7 марта, когда стоимость тысячи куб. м газа приблизилась к отметке в $3900 после начала СВО на территории Украины.

Сейчас объем поставляемого газа по «Северному потоку» в Европу не превышает 33 млн куб. м от плановых 167 млн куб. м. «Газпром» поэтапно снижал объем прокачиваемого газа с июня из-за проблем с оборудованием. Сложности возникли из-за того, что Siemens не вернула после ремонта турбину для компрессорной станции «Портовая». Siemens объяснила, что отправила оборудование на ремонт в Канаду, где его произвели. Однако из-за введенных санкций в отношении России обратно турбину доставить было невозможно. В итоге Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину. 

29 июля замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что поставка турбины из Канады в Германию вместо России не соответствует контракту. Он также добавил, что «Газпром» так и не получил от Siemens полного пакета документов, которые разрешают транспортировку и ремонт двигателей для газопровода.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Германии хватит газа на 2,5 месяца в случае прекращения поставок из России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных