В Запорожской области подтвердили факт взрыва у штаба волонтеров в Бердянске

Рогов назвал произошедшее «очередным террористическим актом со стороны поборников киевского режима». Он напомнил, что ранее террористы пытались взорвать штаб «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, а затем — в Приазовском. Волонтерское движение помогает местному населению трудоустроиться и раздает нуждающимся гуманитарную помощь. Рогов подчеркнул, что целью терактов является идея «запугать тех, кто берет помощь у русских». В результате произошедшего в Мелитополе и Приазовском также никто не пострадал.