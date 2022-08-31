В Запорожской области подтвердили факт взрыва у штаба волонтеров в Бердянске
В администрации Запорожской области подтвердили, что накануне поздно вечером произошел подрыв взрывного устройства у волонтерского штаба «Мы вместе с Россией» в Бердянске, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он отметил, что никто не постралал.
«Поздно вечером 30 августа у здания одного из штабов "Мы вместе с Россией" в Бердянске произошел взрыв. К счастью, жертв и пострадавших как среди волонтеров штаба, так и мирного населения нет», — сказано в сообщении.
Рогов назвал произошедшее «очередным террористическим актом со стороны поборников киевского режима». Он напомнил, что ранее террористы пытались взорвать штаб «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, а затем — в Приазовском. Волонтерское движение помогает местному населению трудоустроиться и раздает нуждающимся гуманитарную помощь. Рогов подчеркнул, что целью терактов является идея «запугать тех, кто берет помощь у русских». В результате произошедшего в Мелитополе и Приазовском также никто не пострадал.
Информация о взрыве появилась в ночь на 31 августа. Около полуночи сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное к кондиционере у штаба. Были повреждены только стекла.
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