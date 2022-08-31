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В Запорожской области подтвердили факт взрыва у штаба волонтеров в Бердянске

Ведомости

В администрации Запорожской области подтвердили, что накануне поздно вечером произошел подрыв взрывного устройства у волонтерского штаба «Мы вместе с Россией» в Бердянске, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Он отметил, что никто не постралал. 

«Поздно вечером 30 августа у здания одного из штабов "Мы вместе с Россией" в Бердянске произошел взрыв. К счастью, жертв и пострадавших как среди волонтеров штаба, так и мирного населения нет», — сказано в сообщении.

Рогов назвал произошедшее «очередным террористическим актом со стороны поборников киевского режима». Он напомнил, что ранее террористы пытались взорвать штаб «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, а затем — в Приазовском. Волонтерское движение помогает местному населению трудоустроиться и раздает нуждающимся гуманитарную помощь. Рогов подчеркнул, что целью терактов является идея «запугать тех, кто берет помощь у русских». В результате произошедшего в Мелитополе и Приазовском также никто не пострадал. 

Информация о взрыве появилась в ночь на 31 августа. Около полуночи сдетонировало самодельное взрывное устройство, заложенное к кондиционере у штаба. Были повреждены только стекла. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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