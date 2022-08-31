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Песков заявил о «крепком бэкграунде доверия» Путину среди россиян

Ведомости

Президент России Владимир Путин заработал среди населения крепкий «бэкграунд доверия», рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание», передает «РИА Новости».

Песков рассказал о случае, когда Путин, будучи премьер-министром, приехал в сгоревшее из-за природных пожаров село и смог убедить погорельцев, находившихся в тяжелейшем моральном состоянии, что через два месяца их дома восстановят, что впоследствии и произошло. Для того чтобы иметь такую силу убеждения, уверен Песков, недостаточно только разбираться, что реализуемо, а что – нет, необходимо заработать бэкграунд доверия у людей.

«Вот у Путина этот бэкграунд — он заработанный и очень крепкий. Люди знают, что если он это говорит, он это делает», – добавил он.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 26 августа, рейтинг доверия Путину составил 81,2% (+1,2 п. п. за неделю). Уровень доверия премьер-министру Михаилу Мишустину составил 62,5%, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову – 36,7%, руководителю фракции «Справедливая Россия» Сергею Миронову — 31,5% опрошенных, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому— 17,5%, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 10,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных