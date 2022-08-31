Песков заявил о «крепком бэкграунде доверия» Путину среди россиян

Песков рассказал о случае, когда Путин, будучи премьер-министром, приехал в сгоревшее из-за природных пожаров село и смог убедить погорельцев, находившихся в тяжелейшем моральном состоянии, что через два месяца их дома восстановят, что впоследствии и произошло. Для того чтобы иметь такую силу убеждения, уверен Песков, недостаточно только разбираться, что реализуемо, а что – нет, необходимо заработать бэкграунд доверия у людей.