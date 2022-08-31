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Песков заявил, что позиция Эрдогана по Крыму не мешает сотрудничеству с Турцией

Ведомости

Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме не мешают Москве и Анкаре взаимодействовать по важным вопросам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Эрдогана о том, что Крым должен перейти Украине.

«Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом. Но Крым — часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой», — подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что Россия ценит усилия Турции по разрешению сложных ситуаций. В качестве примера представитель Кремля привел зерновой вопрос, договоренности по которому были достигнуты в том числе благодаря Турции. Песков также считает, что у России и Турции есть большой потенциал «для углубления взаимодействия».

Турция неоднократно заявляла, что Крым должен быть возвращен Украине. Анкара также подчеркивала, что выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.

Ранее в ходе своего выступления на форуме «Крымская платформа», созданном по инициативе Украины, Эрдоган вновь заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. Он подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.

На следующий день официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что в случае подписания соглашения между Россией и Украиной Крым должен будет снова стать частью украинской территории. Тогда Калын подчеркнул, что позиция Турции по вопросу Крыма с 2014 г. остается неизменной: турецкие власти считают присоединение Крыма к России «незаконной аннексией» украинских территорий.

Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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