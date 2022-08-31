Песков заявил, что позиция Эрдогана по Крыму не мешает сотрудничеству с Турцией
Высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о Крыме не мешают Москве и Анкаре взаимодействовать по важным вопросам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Эрдогана о том, что Крым должен перейти Украине.
«Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом. Но Крым — часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой», — подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).
Он отметил, что Россия ценит усилия Турции по разрешению сложных ситуаций. В качестве примера представитель Кремля привел зерновой вопрос, договоренности по которому были достигнуты в том числе благодаря Турции. Песков также считает, что у России и Турции есть большой потенциал «для углубления взаимодействия».
Турция неоднократно заявляла, что Крым должен быть возвращен Украине. Анкара также подчеркивала, что выступает за территориальную целостность и суверенитет Украины.
Ранее в ходе своего выступления на форуме «Крымская платформа», созданном по инициативе Украины, Эрдоган вновь заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. Он подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.
На следующий день официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отметил, что в случае подписания соглашения между Россией и Украиной Крым должен будет снова стать частью украинской территории. Тогда Калын подчеркнул, что позиция Турции по вопросу Крыма с 2014 г. остается неизменной: турецкие власти считают присоединение Крыма к России «незаконной аннексией» украинских территорий.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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