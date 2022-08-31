Песков заявил, что позиция Эрдогана по Крыму не мешает сотрудничеству с Турцией

«Анкара с самого начала говорила о своем несогласии с нами в этом. Но Крым — часть РФ, поэтому невозможно то, о чем говорит Эрдоган. Тем не менее это не мешает там, где нам выгодно, взаимодействовать с Турецкой Республикой», — подчеркнул Песков (цитата по «РИА Новости»).