В Турции заявили, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией
В случае подписания соглашения между Россией и Украиной Крым должен будет снова стать частью украинской территории. Такое заявление в интервью телеканалу CNN сделал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено», – сказал он (цитата по TRT Haber).
Калын подчеркнул, что позиция Турции по вопросу Крыма с 2014 г. не изменилась. Турецкие власти считают присоединение Крыма к России «незаконной аннексией» украинских территорий.
Накануне форум «Крымская платформа», созданный по инициативе Украины, прошел уже во второй раз. В ходе своего выступления президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что не признает вхождение Крыма в состав России. Он подчеркнул, что возвращение Крыма Украине является требованием международного права.
24 февраля Россия начала проведение спецоперации на Украине. После этого стороны несколько раз встречались за столом переговоров. Предыдущая встреча состоялась в Стамбуле 29 марта. Тогда украинская сторона представила письменные предложения по урегулированию конфликта, которые включали отказ от планов вернуть Крым военным путем.
Крым вошел в состав России в 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. Тем не менее Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией, и обвиняет Россию в «оккупации» полуострова. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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