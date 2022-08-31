Гросси назвал основную цель миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Предотвращение ядерной аварии — это основная цель миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС, передает Reuters со ссылкой на главу агентства Рафаэля Гросси.
По данным агентства, Гросси заявил, что миссия носит технический характер.
Ранее сегодня стало известно, что миссия МАГАТЭ прибыла в контролируемый Украиной город Запорожье, откуда далее направится на подконтрольную России Запорожскую АЭС. Эту же информацию подтверждает агентство AFP.
Миссия МАГАТЭ из 14 специалистов, возглавляемая Гросси, прибыла в Киев накануне. По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 29 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что миссии гарантирована безопасность на время посещения ЗАЭС.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Впоследствии станция и прилегающая к ней территория неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию велось с начала августа, когда обстрелы АЭС участились.
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