Власти Энергодара сообщили об ударе ВСУ американским БПЛА по зданию администрации

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС, в том числе с применением беспилотников. Так, 12 августа ВГА Энергодара сообщила о том, что два украинских беспилотника в ночь с 11 на 12 июля сбросили две мины на здание рядом с ЗАЭС.