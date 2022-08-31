Власти Энергодара сообщили об ударе ВСУ американским БПЛА по зданию администрации
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар при помощи американского беспилотника по зданию администрации Энергодара, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».
«Сегодня беспилотник ударил по администрации Энергодара, слава Богу, что никто не пострадал. <...> Американский потому, что мы исследовали все осколки, остатки этого беспилотника — там четко видна маркировка», — заявил он (цитата по ТАСС).
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС, в том числе с применением беспилотников. Так, 12 августа ВГА Энергодара сообщила о том, что два украинских беспилотника в ночь с 11 на 12 июля сбросили две мины на здание рядом с ЗАЭС.
О последнем обстреле Энергодара и ЗАЭС стало известно 30 августа. Тогда глава совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что цель обстрелов состоит в срыве миссии МАГАТЭ, которая накануне отправилась на станцию.
29 августа эксперты МАГАТЭ отправились на ЗАЭС с целью проведения экспертизы о состоянии станции. Миссию возглавил Рафаэль Гросси. Она продлится до 3 сентября. Также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси планирует оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе. Отмечалось, что в делегации экспертов отсутствуют граждане Украины, России и США.
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