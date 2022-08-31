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Власти Энергодара сообщили об ударе ВСУ американским БПЛА по зданию администрации

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар при помощи американского беспилотника по зданию администрации Энергодара, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Сегодня беспилотник ударил по администрации Энергодара, слава Богу, что никто не пострадал. <...> Американский потому, что мы исследовали все осколки, остатки этого беспилотника — там четко видна маркировка», — заявил он (цитата по ТАСС).

В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС, в том числе с применением беспилотников. Так, 12 августа ВГА Энергодара сообщила о том, что два украинских беспилотника в ночь с 11 на 12 июля сбросили две мины на здание рядом с ЗАЭС.

О последнем обстреле Энергодара и ЗАЭС стало известно 30 августа. Тогда глава совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что цель обстрелов состоит в срыве миссии МАГАТЭ, которая накануне отправилась на станцию.

29 августа эксперты МАГАТЭ отправились на ЗАЭС с целью проведения экспертизы о состоянии станции. Миссию возглавил Рафаэль Гросси. Она продлится до 3 сентября. Также постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Гросси планирует оставить несколько человек на ЗАЭС на постоянной основе. Отмечалось, что в делегации экспертов отсутствуют граждане Украины, России и США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных