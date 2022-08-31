В Энергодаре сообщили об артобстрелах береговой линии

Делегация из 14 специалистов под руководством генерального директора организации Рафаэля Гросси сегодня уже прибыла из Киева в контролируемый украинскими войсками город Запорожье, об этом сообщили агентства AFP и Reuters. Оттуда она направится на подконтрольную России территорию Запорожской АЭС, где планирует провести «несколько дней». По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.