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В Энергодаре сообщили об артобстрелах береговой линии

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить артиллерийские удары по береговой линии Энергодара, в том числе по территории Запорожской АЭС, об этом сообщили представители пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, передает агентство «РИА Новости». 

Уточняется, что всего за день зафиксировано 23 удара вблизи ЗАЭС. При этом информация о пострадавших пока не поступала. 

Ранее глава ВГА Владимир Рогов сообщил о задержании вооруженной группы диверсантов, которая готовила теракт на ЗАЭС. У них изъяли автоматы, гранатометы и взрывные устройства.

Сегодня Минобороны России также сообщило о попадании украинского снаряда в комплекс Запорожской АЭС по переработке твердых радиоактивных отходов и обвинило власти Украины в желании сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков гарантировал миссии безопасное нахождение на территории ЗАЭС. 

Делегация из 14 специалистов под руководством генерального директора организации Рафаэля Гросси сегодня уже прибыла из Киева в контролируемый украинскими войсками город Запорожье, об этом сообщили агентства AFP и Reuters. Оттуда она направится на подконтрольную России территорию Запорожской АЭС, где планирует провести «несколько дней». По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. 

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. При этом Минобороны России не раз подчеркивало, что не размещает на территории объекта вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС со стороны Украины участились. 

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Ранее по теме: Гросси назвал основную цель миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных