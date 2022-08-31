В Энергодаре сообщили об артобстрелах береговой линии
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали наносить артиллерийские удары по береговой линии Энергодара, в том числе по территории Запорожской АЭС, об этом сообщили представители пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, передает агентство «РИА Новости».
Уточняется, что всего за день зафиксировано 23 удара вблизи ЗАЭС. При этом информация о пострадавших пока не поступала.
Ранее глава ВГА Владимир Рогов сообщил о задержании вооруженной группы диверсантов, которая готовила теракт на ЗАЭС. У них изъяли автоматы, гранатометы и взрывные устройства.
Сегодня Минобороны России также сообщило о попадании украинского снаряда в комплекс Запорожской АЭС по переработке твердых радиоактивных отходов и обвинило власти Украины в желании сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков гарантировал миссии безопасное нахождение на территории ЗАЭС.
Делегация из 14 специалистов под руководством генерального директора организации Рафаэля Гросси сегодня уже прибыла из Киева в контролируемый украинскими войсками город Запорожье, об этом сообщили агентства AFP и Reuters. Оттуда она направится на подконтрольную России территорию Запорожской АЭС, где планирует провести «несколько дней». По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сегодня сообщил, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. При этом Минобороны России не раз подчеркивало, что не размещает на территории объекта вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС со стороны Украины участились.
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