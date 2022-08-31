В ФБР допустили, что Трамп мог скрыть часть секретных документов при обыске
Бывший президент США Дональд Трамп мог скрыть часть секретных документов из своего поместья во Флориде, чтобы создать препятствия проводимому ФБР расследованию, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ министерства юстиции, представленный в суде штата.
Минюст сообщил, что все изъятые у Трампа документы находились в комнате для хранения. «Правительство получило сведения о том, что государственные записи могли быть скрыты и убраны из комнаты для хранения и это могло быть сделано в попытке воспрепятствовать проведению расследования», – говорится в письме министерства.
Также минюст попросил суд отклонить ходатайство Трампа о возврате части изъятых документов или установлении дополнительного надзора за ними.
Обыски прошли в резиденции Трампа во Флориде 8 августа. Бывший президент отметил их неуместность, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. В частности, речь шла о бумагах, которые могли содержать секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием, уточнила газета The Washington Post. По сведениям The Wall Street Journal, документы были отмечены грифом «совершенно секретно», три комплекта – грифом «секретные» и еще три – «конфиденциальные».
15 августа Трамп призвал ФБР вернуть ему документы, поскольку, по его словам, среди бумаг есть материалы, подпадающие под адвокатскую тайну, а также документы, защищенные привилегией исполнительной власти (дает право президенту не раскрывать определенную информацию).