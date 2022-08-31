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В ФБР допустили, что Трамп мог скрыть часть секретных документов при обыске

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп мог скрыть часть секретных документов из своего поместья во Флориде, чтобы создать препятствия проводимому ФБР расследованию, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на документ министерства юстиции, представленный в суде штата.

Минюст сообщил, что все изъятые у Трампа документы находились в комнате для хранения. «Правительство получило сведения о том, что государственные записи могли быть скрыты и убраны из комнаты для хранения и это могло быть сделано в попытке воспрепятствовать проведению расследования», – говорится в письме министерства.

Также минюст попросил суд отклонить ходатайство Трампа о возврате части изъятых документов или установлении дополнительного надзора за ними.

Обыски прошли в резиденции Трампа во Флориде 8 августа. Бывший президент отметил их неуместность, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. В частности, речь шла о бумагах, которые могли содержать секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием, уточнила газета The Washington Post. По сведениям The Wall Street Journal, документы были отмечены грифом «совершенно секретно», три комплекта – грифом «секретные» и еще три – «конфиденциальные».

15 августа Трамп призвал ФБР вернуть ему документы, поскольку, по его словам, среди бумаг есть материалы, подпадающие под адвокатскую тайну, а также документы, защищенные привилегией исполнительной власти (дает право президенту не раскрывать определенную информацию).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных