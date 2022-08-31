В ФБР допустили, что Трамп мог скрыть часть секретных документов при обыске

Обыски прошли в резиденции Трампа во Флориде 8 августа. Бывший президент отметил их неуместность, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. В частности, речь шла о бумагах, которые могли содержать секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием, уточнила газета The Washington Post. По сведениям The Wall Street Journal, документы были отмечены грифом «совершенно секретно», три комплекта – грифом «секретные» и еще три – «конфиденциальные».