Еврокомиссия предложит рекомендации по уже выданными российским туристам визам
Министры иностранных дел ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации о том, что делать с уже выданными российским туристам визами, заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает агентство «РИА Новости».
«В ходе дебатов выражались опасения не только по выдаче новых виз, но и по миллионам существующих виз. Был достигнут консенсус о том, что это тоже должно обсуждаться. Эта ситуация также нуждается в общем подходе. Поэтому мы договорились поручить Еврокомиссии рассмотреть эту комплексную ситуацию и подготовить рекомендации», — сказал он.
Сегодня в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам.
По итогам встречи министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто уже сообщил, что главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз. В частности, приостановка этого режима предполагает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличение сроков оформления документов и сокращение числа многократных виз. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок предположила, что в будущем россиянам придется ждать месяцами, чтобы подать заявку на получение визы, передает немецкая газета Spiegel.
Глава МИД Португалии Жуау Гомеш Кравиньу отметил, что граничащие с Россией страны смогут получить разрешение самостоятельно регулировать въезд россиян на их территорию. Боррель отметил, что с середины июля в этих странах наблюдается серьезный приток граждан России, что создает «угрозы безопасности» для этих стран. Уточняется, что с начала спецоперации на Украине 24 февраля на территорию ЕС въехали около 1 млн россиян, из них две трети пересекали границу с Финляндией и Эстонией.
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