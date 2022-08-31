Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов
Правительство России ввело запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов, который вступит в силу с 1 сентября 2022 г. и будет действовать вплоть до конца февраля 2023 г., следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», — говорится в постановлении.
Указ не распространяется на вывоз из страны катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 граммов), если их вывозят организации, что включены в аффинаж драгметаллов.
Минэкономразвития нужно будет уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введенном запрете.
Ранее правительство утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов. В обновленный список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.
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