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Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Ведомости

Правительство России ввело запрет на вывоз лома и отходов драгоценных металлов, который вступит в силу с 1 сентября 2022 г. и будет действовать вплоть до конца февраля 2023 г., следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Указ не распространяется на вывоз из страны катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 граммов), если их вывозят организации, что включены в аффинаж драгметаллов.

Минэкономразвития нужно будет уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введенном запрете.

Ранее правительство утвердило новый перечень дефицитных стратегических минералов. В обновленный список вошли такие виды минерального сырья, как гелий, фосфаты, цинк, редкие и редкоземельные металлы, калийные соли, подземные воды и графит.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных