Эстония запретит въезд большинству россиян в ближайшее время
Эстония совместно с партнерами в регионе планирует запретить въезд большинству россиян в ближайшие несколько дней или недель, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.
«Я очень буду приветствовать решения в ближайшие дни, будущие недели, в которых мы, в полном соответствии с правилами шенгенских виз, запретим въезд на территории наших стран для этих людей из Российской Федерации, неважно, выданы визы в Эстонии или другой стране шенгенской зоны», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Эстония намерена выработать решение в сотрудничестве с другими государствами ЕС, основанное на «компетенции стран из соображений национальной безопасности».
Ранее сегодня стало известно, что Польша, Латвия, Литва и Эстония намерены временно запретить выдачу виз гражданам России, а также въезд им с визами других стран ЕС.
Сегодня в Праге на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС главным для обсуждения был вопрос об ограничениях в выдаче российским гражданам шенгенских виз. Граничащие с Россией Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония требовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. Вместе с тем ряд стран, в том числе Германия и Венгрия, не поддержали полный запрет на выдачу виз россиянам. Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать запрет на визы гражданам России, однако большинством голосов было принято решение об отмене упрощенного порядка выдачи виз.
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