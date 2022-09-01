CNN узнал о помощи США Украине в планировании контрнаступления
США оказывает Украине помощь при подготовке контрнаступления, в частности, оказывает Киеву помощь в планировании операции. Об этом пишет CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
Источники отметили, что США посоветовали украинским военным ограничить операцию по целям и географии, чтобы «не увязнуть на нескольких фронтах». По информации собеседников, изначально Киев планировал более широкое контрнаступление, но в итоге ограничил операцию в районе Херсона.
Также источники упомянули об аналитических учениях, которые США проводят для украинских военных. По словам источников, такие мероприятия могут помочь украинской стороне разработать стратегию контрнаступления.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил телеканалу, что США ведут с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. Комментировать детали взаимодействия он отказался, но уточнил, что украинская сторона принимает окончательное решение самостоятельно.
При этом, как пишет ТАСС, на вопрос агентства о том, является ли целью США предотвращение прямой военной конфронтации на Украине между Москвой и Вашингтоном, в Пентагоне не ответили.
29 августа стало известно о попытке наступления украинских сил в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. С тех пор ВСУ потеряли четыре боевых самолета, 63 танка, 59 бБМП, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.
31 августа Минобороны России сообщило о провале очередной попытки ВСУ возобновить наступление на южном направлении. «В ходе безуспешных атак населённых пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», — уточнили в ведомстве.
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