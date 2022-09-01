Газета
Политика

CNN узнал о помощи США Украине в планировании контрнаступления

Ведомости

США оказывает Украине помощь при подготовке контрнаступления, в частности, оказывает Киеву помощь в планировании операции. Об этом пишет CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.

Источники отметили, что США посоветовали украинским военным ограничить операцию по целям и географии, чтобы «не увязнуть на нескольких фронтах». По информации собеседников, изначально Киев планировал более широкое контрнаступление, но в итоге ограничил операцию в районе Херсона.

Также источники упомянули об аналитических учениях, которые США проводят для украинских военных. По словам источников, такие мероприятия могут помочь украинской стороне разработать стратегию контрнаступления.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил телеканалу, что США ведут с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. Комментировать детали взаимодействия он отказался, но уточнил, что украинская сторона принимает окончательное решение самостоятельно.

При этом, как пишет ТАСС, на вопрос агентства о том, является ли целью США предотвращение прямой военной конфронтации на Украине между Москвой и Вашингтоном, в Пентагоне не ответили.

29 августа стало известно о попытке наступления украинских сил в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. С тех пор ВСУ потеряли четыре боевых самолета, 63 танка, 59 бБМП, 48 других боевых бронированных машин, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1700 украинских военнослужащих.

31 августа Минобороны России сообщило о провале очередной попытки ВСУ возобновить наступление на южном направлении. «В ходе безуспешных атак населённых пунктов Архангельское, Ольгино и Терновые Поды противник понес значительные потери и был отброшен российскими войсками», — уточнили в ведомстве.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных