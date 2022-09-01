Лавров: Запад осознал, что изолировать Россию не получится

«Они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали: уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», – отметил Лавров. Министр подчеркнул, что от инфляции и роста стоимости энергоресурсов страдает население. По словам главы МИДа, Запад не способен вести дела на основе взаимоуважения и сейчас «бьется в истерике» и пытается компенсировать это агрессией.