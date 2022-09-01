Лавров: Запад осознал, что изолировать Россию не получится
Западные страны осознали, что Россию изолировать не получится, заявил на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Трансляция велась на Youtube-канале МИДа.
«Они объявили изоляцию России. Не получится у них нас изолировать, и они это уже осознали: уже в европейских столицах звучат слова признания того, что санкции не работают, что санкции больше вредят самим их авторам», – отметил Лавров. Министр подчеркнул, что от инфляции и роста стоимости энергоресурсов страдает население. По словам главы МИДа, Запад не способен вести дела на основе взаимоуважения и сейчас «бьется в истерике» и пытается компенсировать это агрессией.
«Сейчас они забились в истерике и пытаются своей беспрецедентной агрессией, беспрецедентной злобой компенсировать свою собственную неспособность, свое собственное нежелание вести дела на этой планете на основе равноправия, взаимного уважения и на основе принципов соблюдения международного права, прежде всего, устава ООН, где закреплено суверенное равенство государств», – заявил Лавров.
Министр подчеркнул, что причиной гибридной войны, развязанной коллективным Западом «беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно» против России, стало то, что провалился замысел о «превращении Украины в «анти-Россию» и организации на украинской территории плацдарма для военного сдерживания РФ».
В конце июля представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия осознает, что находится в изоляции из-за ситуации на Украине. «Россия осознает: ее действия приводят к тому, что она становится изгоем, у нее нет иллюзий на этот счет к этому моменту», — заявил Прайс. Посольство РФ в США ответило, что высказывание американского политика вызвано «воспаленным воображением». По словам дипмиссии, в США все больше «утрачивают связь с реальностью».
В начале августа Bloomberg сообщил, что в отличие от «Большой семерки» (G7) около половины стран «Большой двадцатки» (G20) не поддерживают стремление США изолировать Россию от международного сообщества. По словам обозревателей издания, во время своего турне по Юго-Восточной Азии и Африке госсекретарь США Энтони Блинкен столкнулся с «неприятной реальностью»: большая часть мира не готова следовать планам США по изоляции России.