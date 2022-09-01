Глава МАГАТЭ вступил в переговоры с украинскими военными по пути на ЗАЭС
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вступил в переговоры с украинскими военными для проезда миссии агентства на Запорожскую АЭС, передает агентство Reuters.
Представитель МАГАТЭ сообщил агентству, что делегация задержалась на три часа на подконтрольной Украине территории, намерена достичь ЗАЭС в четверг.
Ранее сегодня стало известно, что инспекторы МАГАТЭ пересекли линию соприкосновения и находились на подконтрольной РФ территории Запорожской области. Они должны провести инспекцию Запорожской атомной электростанции, которая находится вблизи Энергодара, а также оценить нанесенный ей в ходе боевых действий ущерб.
Миссия МАГАТЭ, состоящая из 14 специалистов во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сообщал, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Гросси отмечал, что миссией поездки МАГАТЭ является предотвращение ядерной аварии. Среди экспертов, отправившихся на станцию, отсутствуют инспекторы из России, Украины и США. 31 августа делегация экспертов МАГАТЭ прибыла в Запорожье.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Впоследствии станция и прилегающая к ней территория неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию велось с начала августа, когда обстрелы АЭС участились.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса