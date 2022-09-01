Газета
Политика

Путин не придет на похороны Михаила Горбачева

Ведомости

Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которые запланированы на 3 сентября, сообщил журналистам на ежедневном брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин попрощался с Горбачевым и возложил цветы к гробу сегодня перед выездом в Калининград, в Центральной клинической больнице. «Общая церемония прощания состоится 3 сентября, похороны. Но, к сожалению, рабочий график президента не позволит ему это сделать 3 сентября. Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – пояснил пресс-секретарь президента.

Также он рассказал, что на похоронах Горбачева будут присутствовать «элементы государственных похорон» – в частности, будет оказана в помощь с их организацией и на них будет присутствовать почетный караул.

Ранее по теме: Так говорил Михаил Горбчаев

Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью политика, отметив, что на долю последнего генсека СССР выпал «период сложных, драматических изменений». Перед ним также стояли вызовы внешнеполитического, экономического и общественного характера, добавил Путин.

Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 г. Сначала он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990-м стал первым президентом в истории страны. При Горбачеве началась политика перестройки, гласности, ускорения и перезагрузки международных отношений. Свои полномочия он сложил после подписания Беловежских соглашений, которые констатировали распад СССР. В 1990 г. Горбачев получил Нобелевскую премию мира.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных