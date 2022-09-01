Путин не придет на похороны Михаила Горбачева
Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева, которые запланированы на 3 сентября, сообщил журналистам на ежедневном брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин попрощался с Горбачевым и возложил цветы к гробу сегодня перед выездом в Калининград, в Центральной клинической больнице. «Общая церемония прощания состоится 3 сентября, похороны. Но, к сожалению, рабочий график президента не позволит ему это сделать 3 сентября. Поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня», – пояснил пресс-секретарь президента.
Также он рассказал, что на похоронах Горбачева будут присутствовать «элементы государственных похорон» – в частности, будет оказана в помощь с их организацией и на них будет присутствовать почетный караул.
Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Путин ранее выразил соболезнования в связи со смертью политика, отметив, что на долю последнего генсека СССР выпал «период сложных, драматических изменений». Перед ним также стояли вызовы внешнеполитического, экономического и общественного характера, добавил Путин.
Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 г. Сначала он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990-м стал первым президентом в истории страны. При Горбачеве началась политика перестройки, гласности, ускорения и перезагрузки международных отношений. Свои полномочия он сложил после подписания Беловежских соглашений, которые констатировали распад СССР. В 1990 г. Горбачев получил Нобелевскую премию мира.