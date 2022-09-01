Лукашенко: спецоперация России на Украине не может закончиться провалом

Ранее в июле Лукашенко призывал Украину сесть за стол переговоров и согласиться больше никогда не угрожать России. По его словам, сейчас у Украины есть возможность закончить спецоперацию на выгодных ей условиях, а если у Украины не будет оружия большой дальности, Россия даст ей гарантии безопасности.