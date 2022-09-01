Лукашенко: спецоперация России на Украине не может закончиться провалом
Спецоперация России на Украине по определению не может завершиться неудачей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом уроке в Минске.
«Россия не может потерпеть там поражение. И я в этом, и многие белорусы в этом плане поддерживают Россию», – приводит его слова «БелТА».
Лукашенко добавил, что российская спецоперация носит превентивный характер, в противном случае по территории Белоруссии «прежде всего был бы нанесен ракетный удар». По его словам, ракетные дивизионы находились по всему периметру границы с Россией, а подготовкой занимались не на Украине, а в США.
Ранее в июле Лукашенко призывал Украину сесть за стол переговоров и согласиться больше никогда не угрожать России. По его словам, сейчас у Украины есть возможность закончить спецоперацию на выгодных ей условиях, а если у Украины не будет оружия большой дальности, Россия даст ей гарантии безопасности.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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